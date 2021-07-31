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Новости   //    Общество

Экс-футболист Сапогов назвал президента Украины врагом православного народа

23:01
Алексей Сапогов. Фото Антон Сергиенко
Алексей Сапогов. Фото Антон Сергиенко
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Бывший российский футболист Алексей Сапогов резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Вот почему Владимиру Александровичу не понравился крестный ход в Киеве! Просто он иудей! Враг славянского, православного народа!» — написал Сапогов в Instagram.

Публикация от Sapogov (@alexsapogov1988)

Экс-футболист также опубликовал фото Зеленского у Стены Плача. 33-летний Сапогов ранее выступал за «Зеленоград», тверскую «Волгу», «Горняк», нижегородскую «Волгу», юрмальский «Спартак» и клуб третьего дивизиона «Юниор» из Санкт-Петербурга.

Сапогов — болельщик «Спартака» и «Ювентуса». По его словам, он стремился играть за «Юве» и даже отправлял диск со своими голами Антонио Конте, который тогда тренировал «старую синьору».

В 25 лет Сапогов объявил о завершении карьеры, но потом все же успел поиграть за «Спартак» и «Юниор». В его активе один мяч за вторую сборную России.

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Евгений Петров все материалы автора

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