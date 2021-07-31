На дом украинской гандболистки упал самолет

На дом украинской гандболистки Анастасии Корчевой упал легкомоторный самолет, информирует Facebook гандбольного клуба «Реал Николаев».

«У игрока нашей команды Анастасии Корчевой случилось горе, на их дом упал самолет, слава Богу, что семья успела в последний момент выбежать и остаться в живых, но все имущество и вещи сгорели», — говорится в сообщении.

Инцидент случился в Ивано-Франковской области. Пилота и трех пассажиров, увы, спасти не удалось.