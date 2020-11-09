«Дзюба виноват только перед женой». Ведущая «Дома-2» обсудила интимное видео форварда «Зенита»

Телеведущая Ксения Бородина, известная по работе на телепроекте «Дом-2», прокомментировала появление в интернете интим-видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Какое-то странное у нас общество. Нет смысла уже возмущаться. Мы живем в каком-то неадеквате. Когда человек забивает три гола на чемпионате мира, вы бегаете по всему центру Москвы и кричите: «Наш герой! Мы тебя обожаем!» При виде его писаются от восторга, все пожимают руки. Но как только человек облажался... Если это видео не было предназначено для его жены — а я так понимаю, что, скорее всего, нет — то единственный человек, перед кем он виноват, это как раз она. А уж вы-то со своими причитаниями... И уж тем более принимать такие решения со стороны тренера и не брать человека в сборную России.

Вам какая разница, какие видосы у него в телефоне и кому он их пересылает? Он что, убил человека? Или кого-то стулом по башке ударил? Или, не дай бог, над кем-то надругался? Я в таком шоке от принятия таких решений... Если честно, это вообще странно.

Если бы это сделал политик или общественный деятель — я понимаю. Тут человек играет в футбол, вы говорите, какой он герой, а потом его вот так на всю страну парафините. Это бред", — сказала Бородина в сторис Instagram.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.