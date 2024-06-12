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Сегодня, 11:00

День России 2024: какие праздничные мероприятия пройдут в Москве

Масштабное празднование Дня России 2024 пройдет на ВДНХ
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Oleksii Liskonih/iStock

Ежегодно День России отмечается 12 июня. Этот день для россиян является официальным выходным. В честь праздника в Москве запланирован ряд мероприятий. Публикуем список основных площадок для празднования.

Фестиваль «Времена и эпохи»

Фестиваль об исторической реконструкции пройдет сразу на нескольких площадках столицы. Самые масштабные гуляния будут на Тверской и Площади Революции. Гостей будут развлекать дружинники, рыцари, викинги и мушкетеры. Также продемонстрируют образцы оружия, обмундирования, аксессуары и предметы быта.

Праздник в парках столицы

В главных парках Москвы пройдут праздничные гуляния, фестивали, выставки, театрализованные представления, квесты и концерты. Посещение для жителей и гостей столицы будет бесплатным.

День России на ВДНХ

ВДНХ — одна из главных площадок празднования Дня России в 2024 году. Здесь присутствующих ждут различные активности, мастер-классы, концерты и экскурсии. Например, выступление всадников Кремлевской школы верховой езды, концерт «Тебе, Россия», мастер-класс по росписи матрешки, фестиваль гармонистов «Играй, гармонь-душа России!» и др.

Концерт на колесе обозрения «Солнце Москвы»

Массовые гуляния пройдут у колеса обозрения «Солнце Москвы». На площадке будет концерт, где заявлено выступление Владиславы Низовской, Мирославы Пенцова, московского ансамбля узбекского танца «Бахор Ракс». Угостит гостей пловом повар Алишер Халилов.

Фестиваль «Россия» в Коломенском

Музей-заповедник приглашает посетить праздник в честь Дня России. В этот день здесь пройдут театральные постановки, концерт «Минин-хора» и квинтета Игоря Бутмана.

Фестиваль «Молодежь. Спорт. Возможности»

На малой арене «ЦСКА Арены» пройдет грандиозный спортивный фестиваль, в рамках которого состоится финал сезона Московской студенческой хоккейной лиги. Также гостей ждет танцевальный флешмоб.

День России в парке «Остров мечты»

Отдельный праздник организован для детей. В парке проведут интеллектуальные викторины, мастер-классы по росписи пряников и созданию ветряной игрушки, народные забавы и конкурсы. Также организаторы обещают шоу мыльных пузырей и дискотеку.

День России в парке «Сказка»

Детей в этот день будут развлекать ходулисты в костюмах, украшенных гжельской росписью. Для юных посетителей проведут игры, мастер-классы и розыгрыши. Также запланировано выступления группы «Нужные люди» и танцевальных коллективов Москвы, бумажная дискотека в цветах российского триколора.

Концерт в «Зарядье»

В этот день выступит воссоединенный хор Валаамского монастыря. Их цель — помощь братскому монашескому хору. Во время концерта есть уникальная возможность познакомиться с традициями церковного пения.

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