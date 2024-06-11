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Олимпиада

Сегодня, 21:42

Охранник Олимпийского комитета Испании арестован за эякуляцию в бутылки

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67-летний охранник Олимпийского комитета Испании арестован полицией Мадрида за эякуляцию в бутылки с водой двух своих коллег, сообщает Mundo Deportivo.

В НОК Испании выяснили это, когда пересматривали записи камер видеонаблюдения в поисках человека, воровавшего личные вещи сотрудников. Однако вместо него обнаружили, что один из охранников мастурбировал и эякулировал в бутылки. Причем совершал подобные действия неоднократно. Правда, датированы они январем 2023 года.

Мужчину арестовали по обвинению в преступлении против морального авторитета и сексуальном насилии.

Источник: Mundo Deportivo
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