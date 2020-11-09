Джигурда записал интимное видео в поддержку Дзюбы

Актер Никита Джигурда снял видео в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Форвард был исключен из списка игроков, вызванных в сборную, после появления в сети скандального видео интимного характера с его участием.

«В поддержку великого Артема Дзюбы. Сынок, мы все периодически делаем это. Не обращай внимания, ты — великий. Они просто завидуют тебе и твоему аппарату», — сказал Джигурда. На видео актер раздет по пояс, накрыт одеялом и ублажает себя рукой.

На днях в интернете появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией. Позже стало известно, что игрок был готов к такому развитию событий, так как пару недель назад данные с его телефона были украдены хакерами. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

В частности, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил об отказе вызывать спортсмена на сборы. Он объяснил решение тем, что сборная должна готовиться к ноябрьским играм с Молдавией, Турцией и Сербией, не отвлекаясь на посторонние вещи.

После утечки видео Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.