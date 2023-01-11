Свищев — об инициативе о непризнании CAS в России: «Не видел никаких поддерживающих регионов»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что некоторые российские регионы поддержали инициативу Романа Терюшкова и Эдуарда Исакова о непризнании CAS в России.

«Инициативу Терюшков и Исакова, если честно, не видел. Тем более, не видел никаких поддерживающих регионов, которые куда-то что-то прислали. Не понимаю, куда они могли что-то прислать. Что касается выхода из CAS, если мы все-таки планируем вернуться в систему международного мирового спорта, то единственным институтом, который может проводить разбирательство в спорных вопросах спортивного характера является высший спортивный арбитражный суд. Других на сегодняшний день нет. Я тоже считаю, что CAS своими политизированными решениями часто принимает необъективную сторону. Но все-таки это структура, которая признана мировым сообществом, поэтому нам придется с этим жить», — сказал Свищев «СЭ».

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.