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Сегодня, 12:46

Свищев — об инициативе о непризнании CAS в России: «Не видел никаких поддерживающих регионов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что некоторые российские регионы поддержали инициативу Романа Терюшкова и Эдуарда Исакова о непризнании CAS в России.

«Инициативу Терюшков и Исакова, если честно, не видел. Тем более, не видел никаких поддерживающих регионов, которые куда-то что-то прислали. Не понимаю, куда они могли что-то прислать. Что касается выхода из CAS, если мы все-таки планируем вернуться в систему международного мирового спорта, то единственным институтом, который может проводить разбирательство в спорных вопросах спортивного характера является высший спортивный арбитражный суд. Других на сегодняшний день нет. Я тоже считаю, что CAS своими политизированными решениями часто принимает необъективную сторону. Но все-таки это структура, которая признана мировым сообществом, поэтому нам придется с этим жить», — сказал Свищев «СЭ».

В феврале исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Дмитрий Свищев
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Российские регионы поддержали инициативу Терюшкова и Исакова о выходе российского спорта из юрисдикции CAS
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