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Песков — о минуте молчания перед матчем Франция — Чили: «Это действительно по-человечески»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на проведение перед товарищеским матчем Франция — Чили минуты молчания в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Это действительно по-человечески. Мы высоко ценим, что они разделили с нами боль теракта», — приводит «Чемпионат» слова Пескова.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек. Басманный суд Москвы арестовал четверых человек, обвиняемых в теракте.

Сборная Франции во&nbsp;время минуты молчания в&nbsp;память о&nbsp;погибших в&nbsp;теракте в &laquo;Крокусе&raquo;. Сборные Франции и Чили почтили память погибших в теракте в «Крокусе»
Источник: https://www.championat.com/football/news-5488344-v-kremle-vyskazalis-o-minute-molchaniya-pered-igroj-franciya-chili-iz-za-terakta-v-moskve.html?utm_medium=telegram&utm_source=tgtraffic&clckid=b4603d2a
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