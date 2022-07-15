Режим ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Ростова продлили до 24 июля

Режим временного ограничения полетов в аэропортах на юге России продлили до 24 июля, сообщила пресс-служба аэропортов.

Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом аэропорт Сочи продолжит работать в штатном режиме, говорится в распространенном сообщении.

Отметим, в первом туре чемпионата России «Краснодар» 17 июля примет «Факел», а 23 июля дома сыграет со «Спартаком».