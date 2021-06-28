Денис Лебедев: «Не хочу обсуждать черта Моргенштерна. Он отброс общества»

Российский боксер Денис Лебедев в интервью «СЭ» рассказал, что думает о словах Моргенштерна про «запрет MMA» в ответ на предложение Александра Шлеменко запретить творчество российского рэпера.

«Я не хочу обсуждать этого черта. Моргенштерн — отброс общества. Единственное, что мне непонятно: где наше министерство культуры? С ним-то все ясно. А нынешнее поколение в будущем поймет, что это все полная лажа, но будет поздно. Но что ж поделать... Видимо, это нужно нам пройти. И свою точку зрения по данному персонажу я не изменил», — сказал Лебедев «СЭ».

Ранее российский исполнитель заявил, что ММА подает плохой пример детям: «Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю».

Не так давно певец подвергся критике со стороны бойцов MMA за свое творчество.

В частности, российский боец ММА Александр Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.