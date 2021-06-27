Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Кокорин прокомментировал информацию об эвакуации «Ламборгини»

22:44
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
Теги:

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин прокомментировал «СЭ» фотографии автомобиля «Ламборгини», который эвакуировали в центре Москвы.

«Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — сказал Кокорин.

26 июня появилась информация, что сотрудников ГАИ привлекла яркая машина без номерных знаков, но когда они провели обыск, в багажнике их нашли целых шесть.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Не день Карасева. Российский арбитр перенервничал и лишил себя полуфинала
Россиянку убило молнией на озере на глазах других отдыхающих
Представитель МакSим назвал ее состояние крайне тяжелым
В чем Наталья Штурм сравнила певицу МакSим и Юлию Началову

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора
vs
9
Офсайд