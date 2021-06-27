Кокорин прокомментировал информацию об эвакуации «Ламборгини»
22:44
Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин прокомментировал «СЭ» фотографии автомобиля «Ламборгини», который эвакуировали в центре Москвы.
«Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — сказал Кокорин.
26 июня появилась информация, что сотрудников ГАИ привлекла яркая машина без номерных знаков, но когда они провели обыск, в багажнике их нашли целых шесть.
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