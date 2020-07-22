Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов человек. По информации Worldometers, общее число зараженных— 15 098 431. Зафиксировано 619 592 летальных исхода, вылечились 9 116 242 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 028 569 человек. Далее идут Бразилия (2 166 532), Индия (1 194 085), Россия (783 328) и ЮАР (381 798).

Предыдущая отметка в 14 миллионов заражений была пройдена 18 июля. Таким образом, миллион человек заразились за четыре дня.