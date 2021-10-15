Милохин впервые прокомментировал слухи о романе с Медведевой

Популярный тиктокер Даня Милохин прокомментировал новости о том, что у него романтические отношения с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«А как к этому относиться? Меня ни капельки это не бесит, понятно, почему это происходит. Это мило, мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она — мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно», — цитирует Милохина wmj.ru.

Медведева и Милохин выступают в паре в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». В субботу, 16 октября, они представят номер в образах Харли Квинн и Джокера из фильма «Отряд самоубийц».