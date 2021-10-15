Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Милохин впервые прокомментировал слухи о романе с Медведевой

Даня Милохин прокомментировал новости о том, что у него роман с Евгенией Медведевой
15 октября, 17:26
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Популярный тиктокер Даня Милохин прокомментировал новости о том, что у него романтические отношения с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«А как к этому относиться? Меня ни капельки это не бесит, понятно, почему это происходит. Это мило, мы присылаем друг другу видосики, которые дети монтируют для нас. Я присылаю ей, а она — мне. Говорит: «Смотри, как красиво». Нас рисуют, этим мы тоже делимся. Это интересненько, а если они перестанут, будет скучно», — цитирует Милохина wmj.ru.

Медведева и Милохин выступают в паре в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». В субботу, 16 октября, они представят номер в образах Харли Квинн и Джокера из фильма «Отряд самоубийц».

Дополнительная информация:

https://www.wmj.ru/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
10 самых перспективных российских футболистов FIFA 22. Из «Спартака» всего двое, из ЦСКА — пятеро
Космонавт рассказал о возвращении киноэкипажа на Землю после инцидента на МКС
12
6