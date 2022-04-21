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Сегодня, 12:25

«Пунктуальность — вежливость королев». Бузова — об опоздании Губерниева на прямой эфир

Бузова прокомментировала опоздание Губерниева на прямой эфир
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев.

Известная певица и ведущая Ольга Бузова отреагировала на опоздание комментатора Дмитрия Губерниева на прямой эфир обсуждения темы, куда двигаться российскому спорту.

«Пунктуальность — вежливость королев. Я была здесь с 11 часов. Я не понимаю такого хамства — опаздывать. Жду встречу и извинений в лицо. У меня есть предложения и ожидания. Чтобы было четко и все сформулировано, скажу, что я на стороне спорта. Имею непосредственное отношение к нему», — сказала Бузова во время трансляции на сайте Sportbox.

Дмитрий Губерниев
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