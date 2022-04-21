Известная певица и ведущая Ольга Бузова отреагировала на опоздание комментатора Дмитрия Губерниева на прямой эфир обсуждения темы, куда двигаться российскому спорту.

«Пунктуальность — вежливость королев. Я была здесь с 11 часов. Я не понимаю такого хамства — опаздывать. Жду встречу и извинений в лицо. У меня есть предложения и ожидания. Чтобы было четко и все сформулировано, скажу, что я на стороне спорта. Имею непосредственное отношение к нему», — сказала Бузова во время трансляции на сайте Sportbox.