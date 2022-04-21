В России за сутки выявили 8875 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8875 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2928 человек, зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 182 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (616), Санкт-Петербурге (579), Московской области (328), Воронежской области (309) и Свердловской области (284).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 18 110 861 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 368 летальных исходов, выздоровели 17 437 610 человек.