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Сегодня, 11:25

В России за сутки выявили 8875 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Коронавирус в России.
Фото Reuters

За последние сутки в России выявлено 8875 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2928 человек, зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 182 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (616), Санкт-Петербурге (579), Московской области (328), Воронежской области (309) и Свердловской области (284).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 18 110 861 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 374 368 летальных исходов, выздоровели 17 437 610 человек.

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