Появилось видео, как арбитр ударил футболиста коленом в пах в матче чемпионата Мексики

Арбитр Фернандо Эрнандес ударил футболиста «Леона» Лукаса Ромеро во время матча 13-го тура чемпионата Мексики.

В одном из эпизодов встречи между «Америкой» и «Леоном» (2:2) Ромеро подошел к Эрнандесу слишком близко, после чего судья пнул игрока ногой, попав тому между ног. Ромеро после удара упал на газон.

После игры Эрнандес извинился за эпизод.

«Болельщикам и публике я приношу извинения, как и Лукасу Ромеро, за мою вчерашнюю реакцию. Я никогда не напал бы ни на него, ни на любого другого игрока. Зная об этом, я приму санкции, которые примет дисциплинарная комиссия лиги», — приводит слова судьи TUDN.

Сообщается, что арбитр может быть дисквалифицирован на период от 1 до 15 матчей, включая денежный штраф.