Адвокат семьи Захарова: «Видео с попыткой взятки Ефремова инспектору приобщено к делу»

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, прокомментировал «СЭ» заявление защиты актера, назвавшего фейком видео, на котором Ефремов пытается откупиться от инспектора после трагедии.

— Сегодня мы приступили к изучению материалов дела, полученных 11 июля в порядке 216 статьи УПК РФ, которые включают в себя видеоматериалы и 5 томов дела, — заявил Добровинский. — Действительно, наряду с другими видеоматериалами нами были обнаружены фрагменты, показанные вчера в эфире программы «60 минут». (Анатолий Курагин)