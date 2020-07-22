Абсолютный чемпион России по бодибилдингу задержан по подозрению в растлении малолетних
02:44
Абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года, призер Европы, модель и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан по подозрению в растлении малолетних, сообщает «Рен-ТВ».
По имеющимся данным, мужчина познакомился в социальных сетях с несовершеннолетней. Родители девочки, обнаружив у 15-летней дочери переписку интимного характера, обратились в полицию с заявлением.
Отмечается, что спортсмен отказался открывать дверь квартиры правоохранителям, поэтому для задержания ее пришлось вскрыть.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/kriminal/726313-prizera-evropy-po-bodibildingu-zaderzhali-za-rastlenie-maloletnikh
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...