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Абсолютный чемпион России по бодибилдингу задержан по подозрению в растлении малолетних

02:44

Абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года, призер Европы, модель и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан по подозрению в растлении малолетних, сообщает «Рен-ТВ».

По имеющимся данным, мужчина познакомился в социальных сетях с несовершеннолетней. Родители девочки, обнаружив у 15-летней дочери переписку интимного характера, обратились в полицию с заявлением.

Отмечается, что спортсмен отказался открывать дверь квартиры правоохранителям, поэтому для задержания ее пришлось вскрыть.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/726313-prizera-evropy-po-bodibildingu-zaderzhali-za-rastlenie-maloletnikh

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