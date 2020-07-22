Абсолютный чемпион России по бодибилдингу задержан по подозрению в растлении малолетних

Абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года, призер Европы, модель и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан по подозрению в растлении малолетних, сообщает «Рен-ТВ».

По имеющимся данным, мужчина познакомился в социальных сетях с несовершеннолетней. Родители девочки, обнаружив у 15-летней дочери переписку интимного характера, обратились в полицию с заявлением.

Отмечается, что спортсмен отказался открывать дверь квартиры правоохранителям, поэтому для задержания ее пришлось вскрыть.