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Сегодня, 12:17

Украинский экипаж пошел ко дну на ЧМ по гребле на лодках

Виктория Кравченко
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Украинский экипаж пошел ко дну на ЧМ по гребле на лодках.
Фото Скриншот трансляции.

На чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» в Таиланде экипаж из Украины финишировал на затопленном судне, сообщает Федерация драгонбота Украины в соцсетях.

Длинное каноэ с головой дракона и хвостом затопило за 200 метров до финиша из-за волны от соперников. Однако экипаж до конца продолжал грести, в итоге спортсмены смогли добраться до шестого места из девяти команд-участников.

Данный вид гребли зародился в Китае. Длина дистанции — 2 километра.

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