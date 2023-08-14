Украинский экипаж пошел ко дну на ЧМ по гребле на лодках

На чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» в Таиланде экипаж из Украины финишировал на затопленном судне, сообщает Федерация драгонбота Украины в соцсетях.

Длинное каноэ с головой дракона и хвостом затопило за 200 метров до финиша из-за волны от соперников. Однако экипаж до конца продолжал грести, в итоге спортсмены смогли добраться до шестого места из девяти команд-участников.

Данный вид гребли зародился в Китае. Длина дистанции — 2 километра.