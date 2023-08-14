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Сегодня, 14:24

Олимпийский чемпион по гребле Дубровский скончался на 84-м году жизни

Виктория Кравченко
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Сегодня, 14 августа, скончался олимпийский чемпион по гребле Борис Дубровский, сообщает Telegram-канал Федерации гребного спорта России. Ему было 83 года.

«Федерация соболезнует об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Дубровский был олимпийским чемпионом в двойке парной (1964), чемпионом Европы (1964), серебряным призером чемпионата мира (1962), чемпионом СССР (1963-1965), заслуженным мастером спорта СССР, кандидатом математических наук. Он также был награжден медалью «За трудовую доблесть».

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