Свирин надеется, что российские гребцы вернутся на международные турниры до конца года

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин надеется на возвращение российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Национальная команда продолжает свою работу, мы надеемся на скорейшее возвращение, выступление на международных соревнованиях. Если этого не произойдет, чемпионат России, который запланирован на начало октября, будет передвинут на сроки проведения чемпионата мира, чтобы спортсмены сохраняли этапность подготовки.

Но в любом случае в будущее смотрим оптимистично. Если не в этом году, то на следующий год однозначно надеемся, что мы будем участвовать в международных соревнованиях", — приводит слова Свирина ТАСС.

2 марта Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации вокруг России и Украины.