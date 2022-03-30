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Сегодня, 07:35

Министр спорта допустил проведение сборов наших национальных команд в Армении, Киргизии и Казахстане

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал про виды спорта, по которым болезненно ударит отсутствие возможности выезжать на учебно-тренировочные сборы в большинство стран.

«В той или иной мере базы в России есть для всех видов спорта, — отметил «СЭ» Олег Матыцин. — Но не все соответствуют высочайшим стандартам. Где-то требуется реконструкция, где-то — капитальный ремонт. Еще есть момент сезонности. Например, наши гребцы выезжали за границу, чтобы пораньше начать подготовку к международному сезону.

Сейчас мы думаем, как исправить этот пробел. Прорабатываем с рядом регионов, у которых есть громадный горноклиматический ресурс, чтобы использовать их возможности. Если говорить о самой ближайшей перспективе, то есть такие дружественные страны, как Армения, Киргизия, Казахстан. Но в перспективе, естественно, мы построим базу на территории РФ. Это и экономически выгодно, и логично с точки зрения контроля за питанием, медицинского сопровождения, научно-методического обеспечения».

 
Министр спорта&nbsp;РФ Олег Матыцин. Олег Матыцин: «Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку»
Олег Матыцин
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