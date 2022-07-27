Президент ФГСР: «Отсутствие Постильоне и Масилиониса ощущается, однако нужно дать возможность российским специалистам»

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин поделился мнением об уходе Джанни Постильоне и Миколаса Масилиониса из тренерского штаба сборной России.

«Однозначно отсутствие Постильоне и Масилиониса ощущается, однако на данный момент на фоне внешних обстоятельств однозначно нужно дать возможность поработать своим, российским специалистам. Нашим тренерам нужно адаптировать ту работу, которая была проведена с иностранцами, обработать полученный опыт и попытаться внедрить уже своими силами в подготовку спортсменов. Думаю, что результат будет однозначно и на достаточно высоком уровне. В сегодняшних реалиях привлечение иностранных специалистов к работе со сборной России не требуется. Мы спокойно справимся силами своих тренеров.

Российские тренеры тоже набрались опыта. Совместная работа с итальянским и литовским тренером — это уже второй опыт работы с топовыми представителями международного сообщества и нашего вида спорта. И, конечно, наши специалисты впитывают все особенности тренировочного процесса и спортивной подготовки», — приводит слова Свирина ТАСС.

Постильоне и Масилионис работали со сборной с ноября 2020 года. Под их руководством россияне завоевали две серебряные медали на Олимпиаде в Токио. В конце мая 2022-го специалисты покинули сборную России после того, как российским спортсменам запретили выступать на международных стартах.