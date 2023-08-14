Губерниев о смерти Дубровского: «Это большая потеря для мира академической гребли в России и для меня»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по гребле Бориса Дубровского.

«Удивительный гребец. Удивительная лодка, в которой он стал олимпийским чемпионом, потому что он греб с Олегом Тюриным, и они выиграли Олимпиаду в 1964 году. Двойка парная, где выступал Дубровский, для меня всегда имела особое значение. Потому что многие мои кумиры выступали именно в этой лодке. Я был знаком с Дубровским. Потрясающий, интеллигентный, начитанный, фантастический был спортсмен. Конечно, его будет очень не хватать. Это большая потеря для мира академической гребли в России и для меня. Потому что действительно уходят люди, которые были для меня путеводными звездами. Не так давно не стало Александра Тимошинина, двукратного олимпийского чемпиона в двойке парной. И вот теперь ушел Борис Дубровский. Хочу сказать, что во многом из-за таких людей как Дубровский, этот вид гребли называют академической. Университетские традиции, интеллект, блестящее образование. И Дубровский был настоящим представителем именно гребли академической. Светлая память!» — сказал Губерниев «СЭ».

Дубровский был олимпийским чемпионом в двойке парной (1964), чемпионом Европы (1964), серебряным призером чемпионата мира (1962), чемпионом СССР (1963-1965), заслуженным мастером спорта СССР, кандидатом математических наук. Он также был награжден медалью «За трудовую доблесть».