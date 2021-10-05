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Федерация гребного спорта высказалась за продолжение работы Ковалева главным тренером

16:15

Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) принял решение сохранить за Дмитрием Ковалевым пост главного тренера национальной команды, сообщает ТАСС.

Бронзовый призер чемпионата мира — 1999 Ковалев был утвержден федерацией на пост главного тренера национальной сборной в сентябре 2019 года.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревнованиях одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревнованиях двоек). До Игр в Токио последний раз россияне выигрывали олимпийские награды в академической гребле в 2004 году.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12582703

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Иван Шитик все материалы автора

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