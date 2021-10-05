Федерация гребного спорта высказалась за продолжение работы Ковалева главным тренером

Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) принял решение сохранить за Дмитрием Ковалевым пост главного тренера национальной команды, сообщает ТАСС.

Бронзовый призер чемпионата мира — 1999 Ковалев был утвержден федерацией на пост главного тренера национальной сборной в сентябре 2019 года.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные медали в академической гребле. Призерами стали Анна Пракатень (в соревнованиях одиночек), а также Василиса Степанова и Елена Орябинская (в соревнованиях двоек). До Игр в Токио последний раз россияне выигрывали олимпийские награды в академической гребле в 2004 году.