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Вениамин Бут будет участвовать в выборах президента Федерации гребного спорта России

14:26

Серебряный призер Олимпиады-1988 Вениамин Бут планирует участвовать в выборах главы Федерации гребного спорта России (ФГСР), которые состоятся 9 октября в Москве.

«Сейчас я иду на выборы как самовыдвиженец. Но меня поддерживают несколько регионов», — цитирует Бута ТАСС.

Отметим, Бут возглавлял ФГСР с 2012 по 2016 год. После него пост занял Алексей Свирин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12509895

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Виктория Кравченко все материалы автора

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