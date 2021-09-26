Вениамин Бут будет участвовать в выборах президента Федерации гребного спорта России
14:26
Серебряный призер Олимпиады-1988 Вениамин Бут планирует участвовать в выборах главы Федерации гребного спорта России (ФГСР), которые состоятся 9 октября в Москве.
«Сейчас я иду на выборы как самовыдвиженец. Но меня поддерживают несколько регионов», — цитирует Бута ТАСС.
Отметим, Бут возглавлял ФГСР с 2012 по 2016 год. После него пост занял Алексей Свирин.
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