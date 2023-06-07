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Сегодня, 15:08

Российским гребцам не потребуется подписывать специальных бумаг для участия в международных стартах

Артем Бухаев
Корреспондент
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Варвара Баранова и Кира Степанова
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об условиях допуска российских гребцов до международных соревнований.

«Без флага, без гимна, не поддерживающий специальную военную операцию. Спортсмены должны подписывать бумаги? Нет, это не прописано. Написано, что международная федерация будет проводить свои расследования и изучение спортсменов, фамилии которых мы им предоставим для участия в соревнованиях. Если бы у нас не было ограничения в классах судов — одна история. Сейчас — другая. По факту на чемпионате мира, в четырех классах, которые будут квалифицироваться и иметь возможность отбираться на Олимпиаду, может участвовать шесть спортсменов. Нужно общаться с международной федерацией, чтобы понять — первично наш внутренний отбор сильнейших спортсменов или выбор международной федерации из предоставленного списка? Стало больше вопросов, чем было», — сказал Свирин «СЭ».

7 июня Исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.

Олимпиада
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