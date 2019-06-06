Штыль может получить серебро Игр-2012 после дисквалификации литовца Шуклина

Российский гребец Иван Штыль может получить серебро Олимпиады-2012 в гребле на каноэ на дистанции 200 м. Как сообщает lrt.lt, перепроверка проб серебряного призера Евгения Шуклина (Литва) дала положительный результат. Положительными оказались допинг-пробы A и B. Сам Шуклин сказал, что пока не будет предпринимать ничего, до получения решения от дисциплинарной комиссии МОК.

Если Шуклин будет лишен награды, то она перейдет ставшему третьим Ивану Штылю, а бронзу россиянина получит Альфонсо Бенавидес из Испании.