Иван Штыль: "Побеждать в России приятно вдвойне"

Россиянин Иван Штыль, завоевавший золото ЧМ в Москве вместе с Алексеем Коровашковым в соревновании каноэ-двоек, подчеркнул, что побеждать на домашних соревнованиях приятно вдвойне.

– Эта медаль для нас с Лешей особенная, – приводит "Весь спорт" Штыля. – Соревнования такого уровня впервые проводятся в России, поэтому побеждать здесь вдвойне приятно. Хочется пожелать всем последующим спортсменам, чтобы они так же радовали наших российских болельшиков и страну в целом своим удачным выступлением на чемпионате мира. Я считаю, что не важно, с каким преимуществом ты выиграл, пусть даже всего с одним сантиметром. Главное – победа! И наш большой отрыв – это работа не только нас, но и заслуга большой команды. Когда перед стартом увидели, что трибуны забиты, стало очень приятно, но и вдвойне волнительно, – продолжил Иван Штыль. – Я с Владивостока, так из моего города приехало 60 человек меня поддержать. Прилететь с Дальнего Востока большая проблема, но они смогли, и за это им большое спасибо. Хочется сказать большое спасибо всем, кто за нас болеет и поддерживает. Это нам правда очень нужно. Всем болельщикам большой поклон.