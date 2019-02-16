Валентино Росси: "Я еще думаю о десятом чемпионском титуле"

Итальянский мотогонщик Валентино Росси все еще рассчитывает завоевать свой десятый чемпионский титул. У 40-летнего спортсмена девять титулов в разных категориях, включая шесть в самой престижной – MotoGP.

– Я горжусь тем, что сделал и кем стал, – цитирует Gazzetta dello Sport Росси. – Но я уже стар как мотогонщик, что не может мне нравиться. Хотелось бы продолжать выступать еще много лет, но не думаю, что мне так уж много осталось. Конечно, все еще думаю о десятом титуле. Потому что заслужил его, я считаю.