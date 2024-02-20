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20 февраля, 19:49

Магомедов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы в Бухаресте

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион Европы Абасгаджи Магомедов рассказал, что думает о выступлении сборной России на чемпионате Европы в Бухаресте. Он добавил, что с визой проблем не было.

«Мне сразу одобрили визу, поэтому у меня не было волнений, я был уверен, что меня допустят к соревнованиям, поэтому спокойно готовился. То, что некоторых наших ребят не допустили к стартам, очень обидно. Они могли бы завоевать золото на чемпионате Европы. Я думаю, еще три золота могли бы мы завоевать. Абдулрашид Садулаев в 97 кг, Завур Угуев в 57 кг и Курбан Шираев в 70 кг. Пять или шесть золотых медалей мы бы завоевали, если бы в Европу поехал весь состав», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

С 12 по 18 февраля в столице Румынии проходил чемпионат Европы по борьбе. Борцы вольного стиля завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-evropy-po-borbe-magomedov-esli-by-my-vystupili-vsem-sostavom-mogli-by-zavoevat-shest-zolotykh-medalei-336003/
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