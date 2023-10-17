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Сегодня, 11:35

Самбист Воеводкин стал 50-м российским спортсменом, отбывающим наказание за мельдоний

Алина Савинова
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Самбист Роберт Воеводкин стал 50-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за употребление мельдония, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

Воеводкин был дисквалифицирован на два года. Срок его отстранения от соревнований истечет 27 февраля 2025 года.

18-летний самбист представляет Крым на внутрироссийских соревнованиях. Он является серебряным призером юниорского первенства России 2023 года по самбо в весовой категории до 79 кг.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19034941
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