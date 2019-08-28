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Бывший чемпион UFC был накаутирован в уличной драке

28 августа 2019, 23:34

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Би Джей Пенн снова оказался в неприятной ситуации. В интернете появилось видео его очередной уличной драки, сообщает TMZ.

Пенн вместе с компанией друзей проводил время в одном из баров на Гавайях. У него произошел конфликт с одним из посетителей. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. На видео видно, как Пенн наносит несколько жестких ударов оппоненту.

Через некоторое время в сети появилось видео новой драки Пенна. На этот раз на асфальте окзался уже сам бывший спортсмен.

Напомним, что в июне в другом ночном заведении на Гавайях Пенн избил вышибалу в одном из клубов.

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