Бывший чемпион UFC был накаутирован в уличной драке

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Би Джей Пенн снова оказался в неприятной ситуации. В интернете появилось видео его очередной уличной драки, сообщает TMZ.

Пенн вместе с компанией друзей проводил время в одном из баров на Гавайях. У него произошел конфликт с одним из посетителей. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. На видео видно, как Пенн наносит несколько жестких ударов оппоненту.

UFC legend BJ Penn was involved in ANOTHER bar fight, pummeling a man down to the ground https://t.co/u8VBD3UB2N pic.twitter.com/evevJ9QCKP — TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 28, 2019

Через некоторое время в сети появилось видео новой драки Пенна. На этот раз на асфальте окзался уже сам бывший спортсмен.

UPDATE: Second vid shows BJ Penn getting KO'd when the fight spilled into the street https://t.co/5oDkSQXguL pic.twitter.com/LBkloncfc0 — TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 28, 2019

Напомним, что в июне в другом ночном заведении на Гавайях Пенн избил вышибалу в одном из клубов.