Биография Армана Царукяна: боец из России выступает в UFC с флагом Армении и хочет дом в США

История легковеса, который родился в Грузии и мог стать хоккеистом.

Арман Царукян

Прозвище: Ахалкалакец.

Дата рождения: 11 октября 1996.

Место рождения: Ахалкалаки, Грузия.

Вид спорта: ММА.

Весовая категория: легкий вес (70 кг).

Рост: 170 см.

Размах рук: 184 см.

Тренер: Сергей Торосян.

Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на январь 2024 года): 21-3.

Детство и юность Армана Царукяна

Арман Царукян родился в маленьком грузинском городе Ахалкалаки, где преимущественно живут армяне. Его отец Наири Царукян занимается строительным бизнесом. Маму зовут Анаит Акопян. У Армана также есть брат Артур и сестра Изабелла. Когда будущей звезде UFC было два года, его отец отправился на заработки в Хабаровск и перевез в этот город свою семью.

«Я ощущаю себя россиянином, но по национальности — армянин. Причем, грузинский армянин. Все очень запутанно», — говорил Арман о своей национальности в интервью «СЭ».

С 8 лет Царукян играл на хоккейной коробке, а в 12 лет попал в секцию «Амура». Вместе с командой он участвовал в местных турнирах. По словам спортсмена, ему очень нравилась игра нападающего Ильи Ковальчука. Арман совмещал хоккейные тренировки с занятиями вольной борьбой. С трех до пяти часов дня Царукян был на борьбе, а затем с шести до восьми часов вечера уезжал на хоккей.

Царукян ушел из хоккея в 17-летнем возрасте, потому что у него не получилось пробиться в основную команду «Амура». Арман не стал пробовать себя в других командах, так как невысоко оценивал свой уровень игры, и решил сконцентрироваться на борьбе. Спортсмен начал заниматься панкратионом и грэпплингом.

«В Хабаровске нет такого, что постоянно с кем-то дерешься, — говорил Царукян о жизни на Дальнем Востоке. — Там очень спокойно. Можно и вообще без драк обходиться. Я, правда, это дело любил, в юношеском возрасте бывали у меня драки. Любил доказать себе, что я сильный, любил выяснить, кто сильнее. Я же в разных компаниях бывал. Если ты не задира, то тебя никто не тронет».

В Хабаровске в летнее время каникул Царукян подрабатывал в строительной компании у своего отца. В день Арман получал по 500 рублей. Россиянин армянского происхождения был разнорабочим, отвозил по домам других коллег и доставлял расходные материалы на объекты.

После совершеннолетия Царукян переехал в Краснодар, чтобы быть ближе к центральной части России и чаще выступать на турнирах по ММА, которые проходили в Москве и Подмосковье.

Фото Global Look Press

Спортивная карьера

MFP

Царукян дебютировал в профессиональном ММА в сентябре 2015 года. Тогда Арман одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Шамилем Олохановым на турнире MFP Assault Nights of Spassk 2015.

В следующем поединке Царукян впервые потерпел поражение на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. В декабре 2015 года боец проиграл нокаутом россиянину Александру Белых на турнире MFP — Eastern Rubicon в Хабаровске. После этого Царукян одержал восемь побед подряд, включая реванш с Белых и успех в противостоянии с чемпионом России Александром Мережко.

На турнире MFP 214 — Governor's Cup в декабре 2017 года Царукян победил единогласным решением судей японца Такенори Сато и завоевал титул чемпиона MFP в легкой весовой категории.

В мае 2018 года Царукян победил единогласным решением судей бразильца Жуниора Ассунсао. Благодаря этому Арман выполнил защиту титула чемпиона MFP и взял пояс чемпиона Азии по версии Kunlun Fight.

UFC и бой с Махачевым

В апреле 2019 года в Санкт-Петербурге Царукян провел дебютный поединок в UFC в соглавном событии турнира UFC Fight Night 149. Соперником Армана был его соотечественник Ислам Махачев. Царукян проиграл будущему чемпиону в легком весе единогласным решением судей. Основная часть поединка прошла в упорной борьбе. Противостояние признали лучшим боем вечера.

В следующих пяти поединках в UFC Царукян одержал пять побед подряд над канадцем Оливье Обен-Мерсье, бразильцем Дави Рамосом, американцами Мэттом Фреволой и Кристосом Гиагосом, испанцем Йоэлем Альваресом.

В июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 в Нью-Йорке Царукян проиграл единогласным решением судей поляку Матеушу Гамроту. После этого поражения Арман победил представителя Казахстана Дамира Исмагулова и бразильца Жуакина Сильву.

В декабре 2023 года Царукян нокаутировал ирано-американского бойца Бенеила Дариуша на турнире UFC Fight Night 233 в Лас-Вегасе.

Царукян — Оливейра

13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе на территории арены T-Mobile пройдет турнир UFC 300. В основном карде вечера смешанных единоборств подерутся Арман Царукян и бразилец Чарльз Оливейра. Поединок пройдет в формате трех раундов. Победитель получит право на бой с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым. Это противостояние намечено на конец 2024 года, но может состояться летом в случае срыва боя Махачева с американцем Джастином Гейджи.

Арман Царукян с женой Миленой. Фото Соцсети

Личная жизнь и увлечения Армана Царукяна

Арман Царукян женат, его супругу зовут Милена. Свадьба пары прошла весной 2019 года. У Армана и Милены есть две дочери, старшую зовут Анаит.

Боец UFC мало рассказывает о своей личной жизни. Царукян познакомился со своей будущей женой в Краснодаре. Девушка окончила юридический факультет в столице Кубани.

Известно, что Царукян вместе с братом владеет компьютерным клубом в Краснодаре. По словам Армана, бизнес не является прибыльным, однако свободных мест в заведении практически не бывает. Боец UFC также признавался, что в будущем хочет открыть спортивный зал.

Царукян говорил, что планирует купить дом в США. При этом Арман считает своим домом Россию.

«План — хотя бы купить дом или квартиру в США, — рассказывал Царукян в интервью Sports. — В Лос-Анджелесе нужно заплатить около 2 миллионов долларов. Еще не откладываю на него. Пока инвестирую в себя. Россия — это дом. Я там вырос. Второе — русские люди и все, кто живет в России, мне больше по душе. Третье — природа, которая есть в России: леса, горы».

В свободное от работы время Царукян любит путешествовать. Когда боец бывает в Краснодаре, посещает матчи футбольного клуба «Краснодар». Арман знаком с дочерью владельца команды Сергея Галицкого.

«С Галицким, честно говоря, очень хотел бы познакомиться, не потому что он богатый или что-то такое. Просто хотел бы узнать его поближе, как он добился такого результата, поговорить, куда лучше инвестировать деньги, что делать, как делать. Я думаю, этот человек много чего бы подсказал мне, потому что он соображает не как обычный бизнесмен, он намного круче. Знаком с его дочкой. Она очень умная. Насколько я знаю, даже была его переводчиком по английскому. Очень скромная, хорошая девочка», — говорил Царукян в интервью «СЭ».

Сколько зарабатывает Арман Царукян

По данным портала Sportskeeda, общее состояние Армана Царукяна оценивается в 1,5 миллиона долларов. По информации сайта BlackbeltMMA, российский боец армянского происхождения заработал 370 тысяч долларов за победу над Бенеилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52 в Техасе. Как сообщает The Sports Daily, за поединок с Хоакимом Силвой на UFC on ESPN 47 Арману выписали чек с суммой 90 тысяч долларов.

Фото Соцсети

Почему Царукян выступает под армянским флагом

Боец UFC считает себя российским спортсменом, но представляет Армению, так как является армянином по национальности. Легковес выходит на поединки в UFC под армянским флагом.

«Я люблю Россию, — сказал Царукян на YouTube-канале MMAFightingonSBN. — Мне нравится там жить, всю свою жизнь я проживаю там. Что касается флага, я думаю, что флаг Армении представляет меня лучше всего, потому что я армянин на сто процентов. Я говорю всем: я российский боец, но представляю Армению. Меня мотивирует, когда я вижу армян на трибунах, флаги Армении и России. В подобные моменты я знаю, что в этот вечер меня никому не победить. Я одержу победу или умру».

Достижения Армана Царукяна

UFC

Дважды получал бонус за «Бой вечера» (с Исламом Махачевым и Матеушом Гамротом)

Трижды получил бонус за «Выступление вечера»

Панкратион и грэпплинг

Чемпион Азии в легком весе по версии Kunlun Fight

Чемпион Modern Fighting Pankration в легкой весовой категории

Двукратный чемпион России по грэпплингу UWW в категории 71 кг (2016, 2017).

Фото Соцсети

Фото с Путиным и случай с ДПС

В августе 2018 года в Сочи Царукян в составе сборной России по самбо победил нокаутом бразильца Фелипе Оливьери на турнире League S-70 — Plotforma S-70. После поединка Арман сделал совместное фото с президентом России Владимиром Путиным. По словам спортсмена, снимок с главой государства помог ему при инциденте с сотрудниками ДПС.

«Просто был случай, меня на посту ДПС куда-то не пропускали, причину, правда, не помню, — говорил Царукян в интервью matchtv.ru. — А у меня была грамота из Государственной думы, но без печати. Сотрудник говорит: «Это что за грамота? Кого ты обманываешь? Без печати — да я таких сто штук могу сделать». И мне как-то надо было доказать, что я правда спортом занимаюсь, показал фото с президентом, он говорит: «А, ну молодец, проезжай».

