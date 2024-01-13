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Биография Армана Царукяна: боец из России выступает в UFC с флагом Армении и хочет дом в США

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Арман Царукян.
Арман Царукян.
История легковеса, который родился в Грузии и мог стать хоккеистом.

Арман Царукян
Прозвище: Ахалкалакец.
Дата рождения: 11 октября 1996.
Место рождения: Ахалкалаки, Грузия.
Вид спорта: ММА.
Весовая категория: легкий вес (70 кг).
Рост: 170 см.
Размах рук: 184 см.
Тренер: Сергей Торосян.
Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на январь 2024 года): 21-3.

Детство и юность Армана Царукяна

Арман Царукян родился в маленьком грузинском городе Ахалкалаки, где преимущественно живут армяне. Его отец Наири Царукян занимается строительным бизнесом. Маму зовут Анаит Акопян. У Армана также есть брат Артур и сестра Изабелла. Когда будущей звезде UFC было два года, его отец отправился на заработки в Хабаровск и перевез в этот город свою семью.

«Я ощущаю себя россиянином, но по национальности — армянин. Причем, грузинский армянин. Все очень запутанно», — говорил Арман о своей национальности в интервью «СЭ».

С 8 лет Царукян играл на хоккейной коробке, а в 12 лет попал в секцию «Амура». Вместе с командой он участвовал в местных турнирах. По словам спортсмена, ему очень нравилась игра нападающего Ильи Ковальчука. Арман совмещал хоккейные тренировки с занятиями вольной борьбой. С трех до пяти часов дня Царукян был на борьбе, а затем с шести до восьми часов вечера уезжал на хоккей.

Царукян ушел из хоккея в 17-летнем возрасте, потому что у него не получилось пробиться в основную команду «Амура». Арман не стал пробовать себя в других командах, так как невысоко оценивал свой уровень игры, и решил сконцентрироваться на борьбе. Спортсмен начал заниматься панкратионом и грэпплингом.

«В Хабаровске нет такого, что постоянно с кем-то дерешься, — говорил Царукян о жизни на Дальнем Востоке. — Там очень спокойно. Можно и вообще без драк обходиться. Я, правда, это дело любил, в юношеском возрасте бывали у меня драки. Любил доказать себе, что я сильный, любил выяснить, кто сильнее. Я же в разных компаниях бывал. Если ты не задира, то тебя никто не тронет».

В Хабаровске в летнее время каникул Царукян подрабатывал в строительной компании у своего отца. В день Арман получал по 500 рублей. Россиянин армянского происхождения был разнорабочим, отвозил по домам других коллег и доставлял расходные материалы на объекты.

После совершеннолетия Царукян переехал в Краснодар, чтобы быть ближе к центральной части России и чаще выступать на турнирах по ММА, которые проходили в Москве и Подмосковье.

Боец ММА Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Спортивная карьера

MFP

Царукян дебютировал в профессиональном ММА в сентябре 2015 года. Тогда Арман одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Шамилем Олохановым на турнире MFP Assault Nights of Spassk 2015.

В следующем поединке Царукян впервые потерпел поражение на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. В декабре 2015 года боец проиграл нокаутом россиянину Александру Белых на турнире MFP — Eastern Rubicon в Хабаровске. После этого Царукян одержал восемь побед подряд, включая реванш с Белых и успех в противостоянии с чемпионом России Александром Мережко.

На турнире MFP 214 — Governor's Cup в декабре 2017 года Царукян победил единогласным решением судей японца Такенори Сато и завоевал титул чемпиона MFP в легкой весовой категории.

В мае 2018 года Царукян победил единогласным решением судей бразильца Жуниора Ассунсао. Благодаря этому Арман выполнил защиту титула чемпиона MFP и взял пояс чемпиона Азии по версии Kunlun Fight.

UFC и бой с Махачевым

В апреле 2019 года в Санкт-Петербурге Царукян провел дебютный поединок в UFC в соглавном событии турнира UFC Fight Night 149. Соперником Армана был его соотечественник Ислам Махачев. Царукян проиграл будущему чемпиону в легком весе единогласным решением судей. Основная часть поединка прошла в упорной борьбе. Противостояние признали лучшим боем вечера.

В следующих пяти поединках в UFC Царукян одержал пять побед подряд над канадцем Оливье Обен-Мерсье, бразильцем Дави Рамосом, американцами Мэттом Фреволой и Кристосом Гиагосом, испанцем Йоэлем Альваресом.

3&nbsp;декабря. Бенеил Дариуш&nbsp;&mdash; Арман Царукян. Царукян вырубил Дариуша коленом за минуту! Арман ворвался в топ-5 легкого веса UFC

В июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 в Нью-Йорке Царукян проиграл единогласным решением судей поляку Матеушу Гамроту. После этого поражения Арман победил представителя Казахстана Дамира Исмагулова и бразильца Жуакина Сильву.

В декабре 2023 года Царукян нокаутировал ирано-американского бойца Бенеила Дариуша на турнире UFC Fight Night 233 в Лас-Вегасе.

Царукян — Оливейра

13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе на территории арены T-Mobile пройдет турнир UFC 300. В основном карде вечера смешанных единоборств подерутся Арман Царукян и бразилец Чарльз Оливейра. Поединок пройдет в формате трех раундов. Победитель получит право на бой с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым. Это противостояние намечено на конец 2024 года, но может состояться летом в случае срыва боя Махачева с американцем Джастином Гейджи.

Боец ММА Арман Царукян с женой Миленой.
Арман Царукян с женой Миленой.
Фото Соцсети

Личная жизнь и увлечения Армана Царукяна

Арман Царукян женат, его супругу зовут Милена. Свадьба пары прошла весной 2019 года. У Армана и Милены есть две дочери, старшую зовут Анаит.

Боец UFC мало рассказывает о своей личной жизни. Царукян познакомился со своей будущей женой в Краснодаре. Девушка окончила юридический факультет в столице Кубани.

Известно, что Царукян вместе с братом владеет компьютерным клубом в Краснодаре. По словам Армана, бизнес не является прибыльным, однако свободных мест в заведении практически не бывает. Боец UFC также признавался, что в будущем хочет открыть спортивный зал.

Царукян говорил, что планирует купить дом в США. При этом Арман считает своим домом Россию.

«План — хотя бы купить дом или квартиру в США, — рассказывал Царукян в интервью Sports. — В Лос-Анджелесе нужно заплатить около 2 миллионов долларов. Еще не откладываю на него. Пока инвестирую в себя. Россия — это дом. Я там вырос. Второе — русские люди и все, кто живет в России, мне больше по душе. Третье — природа, которая есть в России: леса, горы».

Полина Галицкая, Арман Царукян, Сергей Галицкий. «Знаком с дочкой Галицкого. Она очень умная». Интервью с краснодарским бойцом UFC Арманом Царукяном

В свободное от работы время Царукян любит путешествовать. Когда боец бывает в Краснодаре, посещает матчи футбольного клуба «Краснодар». Арман знаком с дочерью владельца команды Сергея Галицкого.

«С Галицким, честно говоря, очень хотел бы познакомиться, не потому что он богатый или что-то такое. Просто хотел бы узнать его поближе, как он добился такого результата, поговорить, куда лучше инвестировать деньги, что делать, как делать. Я думаю, этот человек много чего бы подсказал мне, потому что он соображает не как обычный бизнесмен, он намного круче. Знаком с его дочкой. Она очень умная. Насколько я знаю, даже была его переводчиком по английскому. Очень скромная, хорошая девочка», — говорил Царукян в интервью «СЭ».

Сколько зарабатывает Арман Царукян

По данным портала Sportskeeda, общее состояние Армана Царукяна оценивается в 1,5 миллиона долларов. По информации сайта BlackbeltMMA, российский боец армянского происхождения заработал 370 тысяч долларов за победу над Бенеилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52 в Техасе. Как сообщает The Sports Daily, за поединок с Хоакимом Силвой на UFC on ESPN 47 Арману выписали чек с суммой 90 тысяч долларов.

Боец ММА Арман Царукян с флагом Армении.
Фото Соцсети

Почему Царукян выступает под армянским флагом

Боец UFC считает себя российским спортсменом, но представляет Армению, так как является армянином по национальности. Легковес выходит на поединки в UFC под армянским флагом.

«Я люблю Россию, — сказал Царукян на YouTube-канале MMAFightingonSBN. — Мне нравится там жить, всю свою жизнь я проживаю там. Что касается флага, я думаю, что флаг Армении представляет меня лучше всего, потому что я армянин на сто процентов. Я говорю всем: я российский боец, но представляю Армению. Меня мотивирует, когда я вижу армян на трибунах, флаги Армении и России. В подобные моменты я знаю, что в этот вечер меня никому не победить. Я одержу победу или умру».

Достижения Армана Царукяна

UFC

  • Дважды получал бонус за «Бой вечера» (с Исламом Махачевым и Матеушом Гамротом)
  • Трижды получил бонус за «Выступление вечера»

Панкратион и грэпплинг

  • Чемпион Азии в легком весе по версии Kunlun Fight
  • Чемпион Modern Fighting Pankration в легкой весовой категории
  • Двукратный чемпион России по грэпплингу UWW в категории 71 кг (2016, 2017).
Президент РФ Владимир Путин и боец ММА Арман Царукян.
Фото Соцсети

Фото с Путиным и случай с ДПС

В августе 2018 года в Сочи Царукян в составе сборной России по самбо победил нокаутом бразильца Фелипе Оливьери на турнире League S-70 — Plotforma S-70. После поединка Арман сделал совместное фото с президентом России Владимиром Путиным. По словам спортсмена, снимок с главой государства помог ему при инциденте с сотрудниками ДПС.

«Просто был случай, меня на посту ДПС куда-то не пропускали, причину, правда, не помню, — говорил Царукян в интервью matchtv.ru. — А у меня была грамота из Государственной думы, но без печати. Сотрудник говорит: «Это что за грамота? Кого ты обманываешь? Без печати — да я таких сто штук могу сделать». И мне как-то надо было доказать, что я правда спортом занимаюсь, показал фото с президентом, он говорит: «А, ну молодец, проезжай».

Джастин Гейджи, Ислам Махачев и&nbsp;Арман Царукян. Следующий — Гейджи, а затем — реванш. Махачев поделился планами на год

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Арман Царукян
Ислам Махачев
Сергей Галицкий
Чарльз Оливейра
UFC
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