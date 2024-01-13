«Если рядом кто-то матерится, всегда прошу, чтобы прекратили». Анкалаев: злость на Уокера и тренировки в Америке, где можно откинуться

Интервью перед реваншем.

Первый бой между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером прошел в октябре в Абу-Даби — и был признан несостоявшимся. Анкалаев ударил коленом в голову Уокера, когда тот стоял на «трех точках». То есть удар получился нелегальным. Рефери поединок остановил, вызвал врача, и Джонни заявил ему, что находится в пустыне. Поединок был тут же остановлен. Уокер начал возмущаться, показывая готовность продолжать драться. Но Анкалаев возмутился еще сильнее — он решил, что бразилец притворился потрясенным, чтобы бой закончился no contest. Возник конфликт. На следующий день обычно сдержанный Магомед и вовсе назвал Уокера собакой. Тем не менее Джонни согласился на реванш, который пройдет в ночь на 14 января в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC Fight Night 234.

— Сейчас та злость сохранилась или уже остыл?

— Не остыл к реваншу, потому что потерял много времени. Настрой хороший — закончить бой досрочно. Думаю, будет очень яркий бой.

— Недавно Джонни выложил видео, где вы в зале с ним о чем-то беседуете. Что за зал? О чем был разговор?

— Так, пообщались... Догадайтесь, о чем мы говорили? Не знаю, стоит ли сейчас об этом рассказывать... Ничего такого не было. Просто пообщались.

— Наверное, говорили о том эпизоде [в первом бою].

— Нет, ничего такого. Говорили о будущем. Он сказал: «Следующий чемпион — я или ты». А я ему: «Я. Чтоб ты знал». Это было в UFC PI. Все бойцы там тренируются, когда приезжают в Вегас.

— Ты когда его увидел, может быть, захотел подойти к нему и что-то грубое ему сказать? Понятно, что не драться, все-таки будет бой.

— Ну, это могло бы быть [драка], если бы все так осталось [без боя]. Можно сказать ему спасибо за то, что он согласился на бой.

— В общем, у тебя появилось к нему больше уважения.

— Когда мне кто-то говорил про него, я отвечал: «Не-е-е, до боя его нужно оберегать».

— Что касается нелегального удара коленом. Ты куда целился?

— Я его зажимал в клетке, не давал ему вставать. И получилось так, что я его чуть-чуть расслабил, чтобы он встал — чтобы коленом достать. Получилось так, что он чуть не привстал, его колено еще было на полу.

— Тебя впечатлила обманка Джонни, когда он притворился потрясенным, а затем выбросил летящее колено?

— Я не ожидал, что он так запрыгнет. Но когда он прыгнул, я увидел это, прочувствовал. Когда я чуть-чуть на него один шаг сделал, я понял, что он уже присел. Я этот момент прочувствовал, провалил его удар и повалил его.

— Завирусилось видео, где Джонни выпрыгивает и бьет коленом по лапе, которая находится выше головы человека. А ты смог бы так ударить?

— Даже не думал об этом. Такое в боях редко случается, что тебе дают возможность так выпрыгнуть. Чтобы ты так запрыгнул, ты должен работать первым номером и на большой дистанции. Это очень тяжело. Но я об этом не думал. Если любой боец, любой человек постарается что-то сделать, достичь этого получится. Главное — желание.

Магомед Анкалаев. Фото Global Look Press

— В Америке ты в основном проводишь тренировки в Xtreme Couture. Там главный тренер — Эрик Никсик. Его сейчас все хвалят, многие называют его лучшим тренером 2023 года. Действительно настолько крутой тренер?

— Да. В зале, где он тренирует, очень много ребят, топовых ребят, которые дерутся в UFC. На 84 килограмма пацаны... Команда Стриклэнда, его спарринг-партнеры. Там очень хорошие тренировки.

— Но ты же сейчас, наверное, скорее про спарринги говоришь. Все-таки спарринги — это спарринги, а тренерская работа — это несколько другое.

— Как раз о тренерской работе говорю — там тренировки хорошие. Там тренируются ребята, которые выступают на высоком уровне в 84 килограмма. И там бывают такие... достаточно жесткие тренировки. Как только прилетел, туда в зал попадешь, пока акклиматизацию не пройдешь, можешь откинуться даже — настолько хорошие тренировки бывают в этом зале.

— Ты сказал — «откинуться»? То есть настолько жестко?

— Да.

— А что там такого?

— Там бывает тренировка в среду, по-моему. Это борьба. Ты без остановки работаешь где-то час — без остановки борешься, потом переходишь на добивание, потом грэпплинг. Такая работа без остановки. Это очень тяжелая работа. Кто не в форме, только прилетел, если попадется на эту работу, там уже не вывезешь, можно сказать.

— А правда, что у Никсика есть такая тема, что после тяжелых упражнений он заставляет бойцов руки над собой победно вскидывать?

— Есть. После хорошей тренировки там все руки поднимают, орут, кричат. Я такое только в этом зале видел — что после тяжелой тренировки пацаны начинают руки поднимать, кричать, жи есть.

— Мне кажется, это не в твоем характере.

— Не, это...

— Лишнее?

— Почему? Это американская тема.

— У тебя недавно появился новый спонсор — это бренд энергетиков блогера Михаила Литвина. Ты знаком с контентом Литвина? Нравится он тебе или нет?

— Контент... То, что он снимает, имеется в виду?

— Да.

— Ну, некоторое нравятся, где-то мата много... В общем, то, что он снимает, интересно. Но мне не нравится то, что он использует много мата.

— Когда люди при тебе ругаются — можешь выговор сделать, чтобы не матерились?

— Ну, я всегда попрошу, где я сижу [чтобы не ругались]. Если кто-то матерится, я попрошу всегда, чтобы не матерились.

Магомед Анкалаев. Фото Global Look Press

— Ты сожалел, что показал трибунам средний палец после первого боя с Куцелабой. А сейчас есть сожаление, что эмоционально повел себя после поединка с Уокером?

— Это другая ситуация. Я ничего лишнего здесь не показал. Я просто выразил мысли, которые были в голове. Что-то, что меня напрягало. Он слил бой, мог продолжить. Вот это меня злило.

— Ты в Дагестане часто работаешь с тяжеловевом Ризваном Куниевым, который никак не может дебютировать в сильной иностранной лиге. На твой взгляд, Ризван обладает потенциалом, чтобы победить, допустим, Франсиса Нганну? Ты же работал с Нганну, и я думаю, отдаешь себе отчет, насколько силен Нганну и насколько силен Куниев.

— Если вопрос стоит так — кто из них [Нганну или Куниев] техничнее, то 100 процентов — Ризван. Все зависит от настроя. Ризван — молодой, если он подойдет к бою хорошо, я думаю, вообще без проблем может его [Нганну] выиграть. Но у Нганну сумасшедший удар. Если зацепит — может уложить любого человека. Если брать технически, то Ризван намного выше [уровнем].

— А кто тебе наиболее жесткую конкуренцию в спаррингах составляет? И в Дагестане, и в США.

— У меня со всеми бывают напряженные спарринги, так как не умею... Я вообще не работаю легко. Я стараюсь бить жестко, но не так, чтобы уронить. Поэтому со мной, когда выходят, все нормально рубятся. И бывают интересные спарринги.

С Ризваном очень тяжело бывает. Али Исаев — с ним бывает очень тяжело. Он если в борьбу проходит — все уже там... Вес большой, он не дает тебе дышать. Много ребят [в Дагестане]. А в Америке... Александр Волков. Мне очень понравилось с ним работать. Мы его приглашали на последние спарринги, он помог мне, за что я ему очень благодарен. Волков очень техничный. Мне его работа очень понравилась, он ногами бьет так мощно, у него сильные удары. Подсказки делал: что он увидел — где открыто, где можно прибить — он подсказывал.

Интервью было записано до битвы взглядов Анкалаева и Уокера, а она получилась забавной. Между бойцами возник такой диалог на русском:

Анкалаев: — Ну что, пацан, попался, да?

Уокер: — Я лев. Удачи.

Анкалаев: — Все...

Уокер: — Все хорошо?

Анкалаев: — Лев тебя съест.

Уокер: — Угу.

Анкалаев: — Ты готов?