«Знаком с дочкой Галицкого. Она очень умная». Интервью с краснодарским бойцом UFC Арманом Царукяном

Разговор перед боем.

В ночь на 18 июня топовый легковес Арман Царукян (19-3) подерется с Хоакимом Сильвой на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе.

В преддверии поединка мы созвонились с Арманом и поговорили о его знакомстве с дочерью Сергея Галицкого, схватке с Исламом Махачевым по вольной борьбе, расхаживании в шортах по Дагестану и отношении к президенту Армении Николу Пашиняну.

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— Ты случайно не знаком с Сергеем Галицким?

— Нет, я с ним не знаком, но знаком с его дочкой. С ним, честно говоря, очень хотел бы познакомиться, не потому что он богатый или что-то такое. Просто хотел бы узнать его поближе, как он добился такого результата, поговорить, куда лучше инвестировать деньги, что делать, как делать. Я думаю, этот человек много чего бы подсказал мне, потому что он соображает не как обычный бизнесмен, он намного круче.

— А дочка что за человек, умом в отца?

— Да, она очень умная. Насколько я знаю, она даже была его переводчиком по английскому. Очень скромная, хорошая девочка.

Полина Галицкая. Фото yugopolis.ru

— Ты когда сам последний раз что-то в «Магните» покупал?

— В «Магните»... Может быть, полгода назад. Я бываю нет-нет в магазинах, просто обычно мои домашние бывают в магазинах, и мне не приходится самому ходить. А так я заскакиваю в «Магнит» воду купить или что-то такое. «Магниты» везде в Краснодаре есть, по трассе едешь иногда и заскакиваешь. Или на багах когда катаемся, спускаемся, и в каких-то маленьких деревушках «Магниты» бывают. Захожу туда, но нечасто.

«На следующий день после боя с Гамротом я проехал 35 км на велике по жаре 40 градусов и прошел 10 км»

— Кори Сэндхэген рассказывал Джо Рогану, что на следующий день после 25-минутного боя он не может даже пошевелиться, просто лежит в кровати. У тебя был с Гамротом не просто 25-минутный бой, а самый высокотемповый 25-минутный бой в истории легкого веса UFC. Как ты себя чувствовал на следующий день?

— Ну, если ты спросишь моих друзей — мы на следующий день поехали кататься в горы на великах. 35 километров под жарой в 40 градусов. И потом еще я проткнул колесо и где-то километров 10 мы шли пешком.

Я был готов к этому бою именно физически, по выносливости, но в техническом плане я не был готов на 100 процентов. Я раньше думал больше о выносливости, о силовой, но сейчас я больше думаю о моей технике, всякие кроссфиты ушли на второй план. Я стал больше бороться, больше спарринговать, больше дриллить, больше работать с партнером, чем со штангой или на выносливость.

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— Люди недооценивают, какие у тебя классные удары ногами. Троих ребят до UFC ты ими вырубил, Гамроту весь корпус отсушил, Исмагулову попадал. Это Сергей Торосян поставил?

— Да, ноги Сергей Максимович поставил, он бывший тхэквондист, так что ноги — его заслуга. Очень много над этим работал и очень много нужно работать еще.

— Ты удивился, как Гамрот эти кики в живот держал? Там звук на всю арену стоял от щелчков.

— Он просто скрипел, знаешь, во время боя. Я когда раз пробил ему, в клинч мы зашли, и он вот: «Ииих, ииих», дышать не мог. Я понимал, что пробил его, и это, честно говоря, расслабило меня. Я когда от сетки отошел, думал, он подсдох, и расслабился, пропустил тейкдаун. Этот бой меня многому научил. Я думал, Гамрот устал, в 4-м раунде я начну работать, а он быстро очень восстанавливается. Даже когда я его в нокдаун отправил, он быстро встал и восстановился, вот такая у него способность хорошая.

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— Ты в бою с Дамиром Исмагуловым несколько раз его перевел, но вот Артем Резников тебя за проходы раскритиковал. В интервью «ММА-Вестник» сказал: «Меня удивило, как Арман плохо проходил в ноги. Он не подтягивал таз, тяжело сбить человека, когда ты проходишь в ноги и у тебя таз далеко находится. Ты должен таз подбивать, у тебя туловище и таз должны прямо стоять, тогда ты можешь снести. У него таз был далеко, и он пытался не техникой перевести, как вольники, а мощью».

— Ну, нужно посмотреть, про какой момент он говорит. Первый проход был его лоукик, который я поймал и перевел его. Потом я его с корпуса, по-моему, переводил. Нужно посмотреть, в каком моменте у меня таз оставался. Я понимаю, что в вольной борьбе таз должен быть под собой. Если у меня такое было, значит, я сделал ошибку. Но я не припомню, чтобы Дамир не дал мне пройти, значит, с поднятым тазом можно к Дамиру тоже проходить (смеется).

«Могу у Махачева и 10-0 по вольной выиграть, если он плохо стоит против наката»

— Говоря о борьбе, как ты думаешь, сложилась бы ваша схватка с Исламом Махачевым по вольной? Ты как-никак мастер спорта.

- Ну, надо проверить, надеть борцовки и проверить, так я не могу сказать. Вольная борьба — другая стихия, там есть накаты, кресты. Кто лучше в этом будет, может и выиграть. Там один перевод и накатом можно очков взять. Если Ислам от наката плохо стоит... я довольно неплохо качу, я даже вольников качу за счет силы. Так что если он от накатов не стоит, я могу выиграть и 10-0. А если стоит, то тогда уже будут маленькие проблемы. Рубка точно будет, однозначно. Сейчас есть же Лиги всякие по вольной борьбе, если бы мне предложили, я бы поборолся с ним.

— Ислам недавно говорил Даниэлю Кормье, что у него есть шанс против Джордана Барроуза, если они будут бороться в эмэмэйшной клетке. Ты думаешь, у него есть шанс?

— Нет. Джордан Барроуз может к клетке не подойти и все. Клетка огромная, как он выиграет у него? Конечно, если Джордан Барроуз подойдет к стене и они начнут бороться, тогда да, он выиграет. Но чтобы Джордана Барроуза к стене подвести, надо очень много дел сделать. У него же это наработано, чтобы крутить, закручивать. Так что шансов почти нет у Ислама.

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— Как тебе победа Оливейры над Дариушем?

— Чарльз очень удивил, я был в шоке, честно говоря. Был лучше в этот конкретный день, показал, что он один из лучших в нашем весе.

— Но шансов против Ислама в реванше не видишь у него?

— Нет-нет, не вижу. Стилистически за счет чего выиграет Оливейра? Ислам его переведет, треугольник ему не накинет Оливейра, спину не заберет. Да, он может нокаутировать Ислама, бой есть бой, слабый может выиграть у сильного, шальной удар пропустишь и до свидания. А у Оливейры есть шальной удар. Но технически он Ислама не переиграет.

«По Дагестану летом ходил в шортах. Как можно в жару в штанах?»

— Ты давно хотел армянский паспорт получить, удалось в итоге?

— Нет, не удалось (смеется).

— Какое у тебя отношение к Николу Пашиняну? (премьер-министру Армении. — Прим. «СЭ»)

— Я вообще нейтрально отношусь, не знаю, что творится в политике. Я хочу, чтобы люди хорошо жили, мирно, без войны. Я вне политики. Главное, что я прилетаю, все спокойно.

— Ты в Дагестане несколько раз бывал на сборах. Был там хоть раз летом?

— Да, я был в Дагестане летом, конечно.

— Ты летом ходил там в шортах или, уважая традиции, надевал штаны? Сейчас острая тема в Дагестане, дресс-код туриста.

— Я ходил в шортах.

— Проблем не было из-за этого?

— Нет, какие проблемы, я же не в трусах хожу. И там, допустим, идешь на тренировку, на пляж, тренируешься, под жарой ты же не будешь там в штанах тренироваться.

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— Ты в этом кэмпе не пересекался с Дастином Порье?

— Пересекался, тренировались в одно и то же время, но вместе не стояли.

— По твоим наблюдениям, у Порье осталась та же форма, что была у него, когда вы вместе готовились к Хабибу? Или его пик прошел.

— Я думаю, он уже не тот. Заработал много денег, не голоден так, как раньше. Его пик подходит к концу, бой-два остались ему.

— Последний человек, которого ты гуглил или читал о нем статью в «Википедии»?

— Давид Озманян. Это боец, чемпион мира по любителям. Я вчера его гуглил, чтобы скинуть его данные менеджеру, чтобы его подписали в какую-то американскую организацию. Молодой, перспективный парень, вы о нем еще услышите много раз.