Вадим Немков: «У Топурии нет шансов в бою с Махачевым. Ислам его просто съест в борьбе»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) в интервью «СЭ» заявил, что действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) победит действующего чемпиона в полулегком весе Илию Топурию (15-0).

— По поводу Волкановски. На прошлой неделе он проиграл. Ты наверняка смотрел этот бой или фрагменты.

— Я видел концовку боя. Я не знаю, как бой шел. Я могу сказать одно: скорее всего, он [Волкановски] не восстановился после Ислама [Махачева]. И Топурии было на руку, что он вышел на бой с ним через четыре месяца. Он месяц, я думаю, восстанавливался и начал подготовку к бою. Это сильно влияет.

— Что думаешь о потенциальном бое Топурии и Махачева? Как бы сложился этот поединок?

— Я думаю, у Топурии нет шансов, потому что Ислам здоровее. Борьбой бы он его просто съел. Не думаю, что он [Топурия] в ударке перебил бы, переиграл Ислама. Но в борьбе у Ислама большое преимущество, и в физухе.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.