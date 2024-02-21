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21 февраля, 10:40

Чейл Соннен: «Главный победитель UFC 298 — это Макс Холлоуэй»

Соннен считает, что Холлоуэй станет следующим претендентом на пояс в полулегком весе
Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) считает, что экс-чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй (24-7) может стать следующим претендентом на пояс в полулегком весе.

«Какой интересный получился бы бой между Максом Холлоуэем и Илией Топурией. Макс разбивает своих соперников в стойке, а Топурия — лучший боксер в UFC. Это идеальный поединок, который хотят увидеть фанаты. Макс никогда не сдавался, сохранял мотивацию, и теперь может стать претендентом на титул. Если ты спросишь меня, кто является главным победителем по итогам UFC 298, я отвечу, что это Макс Холлоуэй», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Джастин Гейджи (25-4) подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
Чейл Соннен
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