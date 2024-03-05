Раисов: «Понравилось, как Федор прокомментировал диету Даны Уайта»

Российский боец Юсуф Раисов (21-3) признался «СЭ», что его порадовал ответ Федора Емельяненко (40-7), который на вопрос о диете Даны Уайта сказал, что ему «некогда глупостями заниматься».

— Не так давно Федор Емельяненко отвечал на вопрос о диете Даны Уайта. И ты оставил комментарий под видео: «Лучший ответ». Можешь расшифровать, что имел в виду?

— Мне понравилось, как он ответил. Потому что Дана Уайт всегда плохо о нем высказывается. И я думаю, это был самый хороший ответ для Даны Уайта.

Раисов в прошлом бою одолел Александра Матмуратова (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 ноября 2023-го на ACA 165 в Санкт-Петербурге.