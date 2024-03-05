Волкановски: «Петр Ян победит Сонга Ядонга и вернется в борьбу за титул»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) предполагает, что экс-чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-5) одолеет седьмого номера рейтинга Сонга Ядонга (21-6).

«Интересный поединок. Оба хороши в стойке, оба выносливые. Петр Ян — мой друг, и я знаю, на что он способен. Стилистически это неплохой бой для Петра. Этот бой вернет Петра в борьбу за титул. Я поддержу своего друга, думаю, он будет готов выйти и сделать свое дело. Думаю, он победит решением судей», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Ян и Ядонг подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.