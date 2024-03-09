Бывший чемпион UFC в легчайшем весе из России Петр Ян проведет поединок с представителем Китая Сонгом Ядонгом на турнире UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта. Их бой состоится в рамках основного карда вечера смешанных единоборств в Майами (США) на арене «Kaseya Center».

Ян и Ядонг появятся в октагоне примерно в 06.00 по московскому времени. Посмотреть их поединок можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире.

Бой Петр Ян — Сонг Ядонг также покажут на канале «Матч Боец» и по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Ян — Ядонг, а также других поединков UFC 299.

На счету 31-летнего Петра Яна в ММА на профессиональном уровне — 16 побед и пять поражений. У 26-летнего Ядонга — 18 побед, пять поражений, одна ничья и два боя были признаны несостоявшимися.

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