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9 марта, 15:30

Петр Ян — Сонг Ядонг: во сколько и где смотреть бой UFC 299

Бой Петр Ян — Сонг Ядонг бесплатно покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Российский боец UFC Петр Ян.
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе из России Петр Ян проведет поединок с представителем Китая Сонгом Ядонгом на турнире UFC 299 в ночь с 9 на 10 марта. Их бой состоится в рамках основного карда вечера смешанных единоборств в Майами (США) на арене «Kaseya Center».

Ян и Ядонг появятся в октагоне примерно в 06.00 по московскому времени. Посмотреть их поединок можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире.

Бой Петр Ян — Сонг Ядонг также покажут на канале «Матч Боец» и по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Ян — Ядонг, а также других поединков UFC 299.

На счету 31-летнего Петра Яна в ММА на профессиональном уровне — 16 побед и пять поражений. У 26-летнего Ядонга — 18 побед, пять поражений, одна ничья и два боя были признаны несостоявшимися.

UFC: новости и интервью с бойцами, статистика и календарь турниров, рекорды спортсменов и результаты поединков в актуальном виде на сайте «СЭ».

Петр Ян
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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