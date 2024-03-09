UFC 299: время начала и где смотреть трансляцию

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (Флорида, США) пройдет турнир UFC 299, где в главном поединке за пояс чемпиона в легчайшем весе подерутся американец Шон О'Мэлли и эквадорец Марлон Вера. Вечер смешанных единоборств на территории спортивного комплекса «Kaseya Center» начнется в 02.00 по московскому времени.

В со-главном событии турнира в Майами в октагоне сойдутся представители легкого веса Дастин Порье (США) и Бенуа Сэн-Дени (Франция). В основном карде также пройдет поединок между россиянином Петром Яном и китайцем Сонгом Ядонгом. Ознакомиться подробнее с полным кардом турнира можно на этой странице.

Видеотрансляция турнира UFC 299 пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» с 06.00 мск в телеэфире и на сайте matchtv.ru. С 02.20 стартует прямой эфир на телеканале «Матч Боец». Увидеть все бои UFC 299 можно также по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

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