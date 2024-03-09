Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

9 марта, 14:30

UFC 299: время начала и где смотреть трансляцию

В ночь на 10 марта пройдет турнир UFC 299
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец UFC Марлон Вера.
Марлон Вера.
Фото Global Look Press

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (Флорида, США) пройдет турнир UFC 299, где в главном поединке за пояс чемпиона в легчайшем весе подерутся американец Шон О'Мэлли и эквадорец Марлон Вера. Вечер смешанных единоборств на территории спортивного комплекса «Kaseya Center» начнется в 02.00 по московскому времени.

В со-главном событии турнира в Майами в октагоне сойдутся представители легкого веса Дастин Порье (США) и Бенуа Сэн-Дени (Франция). В основном карде также пройдет поединок между россиянином Петром Яном и китайцем Сонгом Ядонгом. Ознакомиться подробнее с полным кардом турнира можно на этой странице.

Видеотрансляция турнира UFC 299 пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» с 06.00 мск в телеэфире и на сайте matchtv.ru. С 02.20 стартует прямой эфир на телеканале «Матч Боец». Увидеть все бои UFC 299 можно также по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

UFC: новости и интервью с бойцами, статистика и календарь турниров, рекорды спортсменов и результаты поединков в актуальном виде на сайте «СЭ».

Марлон Вера
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Стали известны пары 1/2 финала пути РПЛ Кубка России
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малыхин заявил, что может перейти в кикбоксинг

Петр Ян — Сонг Ядонг: во сколько и где смотреть бой UFC 299
Новости
RSS RSS
Все новости