Американский легковес Дастин Порье подерется с представителем Франции Бенуа Сен-Дени в со-главном бою турнира UFC 299 в ночь на 10 марта. Их поединок в Майами (штат Флорида, США) на территории спортивного комплекса «Kaseya Center» начнется примерно в 07.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция боя Порье — Сен-Дени пройдет в прямом эфире на канале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире. Их противостояние также увидят зрители телеканала «Матч Боец» и обладатели подписки на сервис UFC Fight Pass.

Следите за самыми интересными событиями поединка Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени с помощью текстовой онлайн-трансляции вечера смешанных единоборств UFC 299.

На счету 35-летнего Порье в профессиональном ММА — 29 побед, 8 поражений и один бой был признан несостоявшимся. У 28-летнего Сен-Дени — 13 побед, одно поражение и один поединок без результата.

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