Камил Гаджиев: «Ян вернулся, но соперник был слабым»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на победу экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (17-5) над седьмым номером рейтинга в легчайшем весе Сонгом Ядонгом (21-7).

«Ян вернулся. Соперник слаб. Но не настолько слаб, как многие говорят. Ну не силен, давайте так скажем. Но для возвращения то, что надо. Я рад, что Петя наконец-то на победную полосу встает. Дальше Умар [Нурмагомедов] — это супербой. Я бы хотел, конечно, этот бой как болельщик. Если бы этот бой был в Абу-Даби, честно, я бы на такой бой слетал. Потому что Петя — это глыба, Умар — это один из самых перспективных российских бойцов вне зависимости от весовой категории. Это столкновение жанров, это столкновение стилей, это будет, наверное, классный трэшток. Надеюсь, что будет он качественный и без лишнего. Это прям бомба бой. Для нас, для России, это вообще бой года может быть», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.