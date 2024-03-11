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11 марта, 15:18

Махно считает бой Хамитова и Шлеменко странным

Виктория Кравченко
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Российский боец ММА Алексей Махно назвал странным предстоящий поединок казахстанца Куата Хамитова и россиянина Александра Шлеменко.

«Странный бой, учитывая, что Куат позиционирует себя как боец весовой категории 70 кг, а Александр — 84 кг. Но у обоих бойцов есть имя и аудитория. Это интересно для российских фанатов, для фанатов из Казахстана. Классическое противостояние ударника и борца.

Победителя мы увидим после боя. Фаворит, конечно, Александр. Это его весовая категория — и этот бой комфортнее ему, конечно», — цитирует Махно Legalbet.kz.

Шлеменко и Хамитов проведут поединок 4 мая на турнире RCC 19 в Челябинске.

Источник: https://legalbet.kz/news/16508603/
Александр Шлеменко
Алексей Махно
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