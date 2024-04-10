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Сегодня, 15:19

Гор Азизян заявил, что у UFC большие надежды на Гуськова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Владелец и главный тренер спортивного клуба Gor MMA Гор Азизян рассказал о следующем поединке своего подопечного Богдана Гуськова.

«У Богдана третий бой и второй топовый оппонент. В сентябре он дебютировал с Волканом Оздемиром, затем провел второй поединок, а сейчас уже дерется против Райана Спэнна, который находится на 11 строчке рейтинга. Богдан не допустит таких ошибок, которые он допустил в бою с Оздемиром. Сейчас Гуськов акклиматизировался, подготовился, почувствовал клетку UFC. Али Абдель Азиз суетится, я суечусь, на Богдана у UFC большие надежды. Мы улучшили контракт Богдану, сейчас он получает больше, чем некоторые спортсмены, которые дерутся в UFC три года», — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

31-летний Гуськов за свою карьеру одержал 15 побед и потерпел три поражения. 27 апреля на UFC Fight Night Гуськов проведет третий поединок в лиге против 11 номера рейтинга Райна Спэнна.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Богдан Гуськов
UFC
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