Макс Холлоуэй: «В возрасте Топурии у меня уже была защита титула»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) признался, что ему надоели разговоры фанатов о том, что действующий чемпион в полулегком весе Илия Топурия (15-0) его победит.

«Все эти разговоры об Илие Топурии... Многие люди просто изводят меня, говоря: «О боже, он убьет Макса». Брат, когда я был в возрасте Илии, я думаю, у меня уже была защита титула. У меня уже было три титульных поединка. Успокойся, брат, когда придет время и это случится, это произойдет, и я с нетерпением жду этого», — сказал Холлоуэй на YouTube-канале Деметриуса Джонсона.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.