Джастин Гейджи пообещал устроить бойню в бою с Максом Холлоуэем

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) рассказал, что зрители UFC 300 увидят настоящее шоу в его бою с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7).

«Бойня, хаос, возможно, кровь и адреналин, бурлящие в жилах, — вот что вы получите от меня. Мое умение наносить урон не имеет себе равных, — сказал Гейджи в проморолике UFC 300. — Макс Холлоуэй — легенда, возможно, единственный человек в реестре UFC, который отвечает всем требованиям BMF, поэтому я очень уважаю его. Тем не менее это моя работа, и я постараюсь его прикончить. Я прикончу Макса, может быть, он и не будет нокаутирован, но я думаю, что нанесу ему такой урон, что врачам придется остановить поединок. В мире нет более подходящих парней, чтобы закатить шоу».

Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.