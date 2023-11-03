Дана Уайт — о бое Нганну с Фьюри: «Это безумие»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал выступление экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Тот факт, что он провел 10 раундов против Фьюри — это безумие. Я не видел сам бой, но тот факт, что он провел 10 раундов, это просто невероятно», — сказал Уайт на подкасте Triggered.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.