Дакаев считает, что никто не остановит Махачева в легком весе UFC в ближайшее время

Бывший чемпион Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев убежден, что российскому бойцу Исламу Махачеву не составит проблем защищать титул чемпиона UFC в ближайшие годы.

«Для Махачева нет соперников в легком весе. Это точно. Но я не знаю, как себя будет чувствовать Ислам, если поднимется в полусредний дивизион. В любом случае, когда-то я допускал, что Чарльз Оливейра может быть конкурентным соперником, но после такой легкой победы понял, что был неправ. Сейчас ни Оливейра, ни кто-то другой в ближайшее время не остановит Ислама Махачева. Не знаю, как пойдут дела Ислама в 77 кг, как он будет себя чувствовать. Знаю на своем примере, что для меня подняться в этот дивизион — не вариант», — цитирует Дакаева MMA.Metaratings.ru.

21 октября Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед и 1 поражение в ММА.